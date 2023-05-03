ГНИ: количество граждан, своевременно задекларировавших доходы, выросло на 90 тысяч

Как сообщается в пресс-релизе ГНИ, большинство жителей не были обязаны декларировать доходы, но сделали это с целью возврата переплаты по подоходному налогу с населения (ПНН).

Почти 950 тыс. жителей задекларировали переплату по подоходному налогу (322 млн евро), а 347 тыс. граждан задекларировали сумму ПНН, подлежащую уплате (345 млн евро).

"На сегодняшний день, по сравнению с предыдущим годом, переплаты по подоходному налогу уже возвращены рекордному количеству граждан — за аналогичный период прошлого года переплаты возвращены 360 тыс. человек, а в этом году их получили 613 тыс. человек. Жителям, задекларировавшим доходы своевременно и должным образом, все переплаты по ПНН будут переведены до 31 июля", — говорит заместитель начальника ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Как и каждый год, часть населения воспользовалась действующими льготами по ПНН, вследствие чего возникла переплата. Большинство населения задекларировало налоговый вычет по расходам на страхование жизни – 46,8 млн. евро 283 тыс. граждан, на обучение — 11 млн евро почти 36 тыс. граждан, на пенсионные фонды – 5,2 млн евро 45,7 тыс. граждан, говорится в пресс-релизе.