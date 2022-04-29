ГНИ: до понедельника декларации еще должны подать 200 000 человек

Заместитель главы Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинас Эндрияйтис сказал, что 302 000 подавших декларации заплатят 264 млн. евро подоходного налога (ПН), а 762 000 – вернут 227 млн. евро.

"По предварительным данным ГНИ, до конца рабочего дня в понедельник декларации должны подать еще 200 000 человек, больше половины из них – 105 000 – в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью", – сказал Эндрияйтис.

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По его словам, даже в том случае, если человек не получил никаких доходов за счет индивидуальной деятельности, то ему все равно надо подать декларацию. По данным ГНИ, 187 000 таких человек в этом году уже декларировали 696 млн. евро дохода и заплатили 63 млн. евро.

По словам Эндрияйтиса, 342 000 жителей, которые правильно заполнили декларации, ГНИ уже вернула 103 млн. евро переплаченного ПН. Все переплаты вернут до 31 июля. Он также заметил, что 29 апреля до обеда декларации подали 45 000 человек, их должны подать еще 54 000 человек.

По подсчетам ГНИ, что 450 000 жителей подали заявки на перевод части налога на благотворительность. В прошлом году 460 000 жителей выделили на это 21 млн. евро.