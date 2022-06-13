Главы МИДов Литвы и Украины обсудили разблокировку Одесского порта

"Мы тесно сотрудничаем, чтобы решить вопрос разблокировки украинского экспорта продуктов питания. Литва полностью понимает и разделяет озабоченность Украины по поводу безопасности. Нам нужно больше тяжелого вооружения, чтобы защитить Одессу от нападения с моря", — написал украинский министр в Twitter.
Украина, один из крупнейших экспортеров зерна в мире, не может использовать свои порты на Черном море, потому что они заблокированы российским военным флотом.
Запад рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через другие европейские страны, но это осложняется наличием большого объема имеющейся продукции.
Киев хочет, чтобы Запад либо направил военные корабли для сопровождения грузовых судов, чтобы они не подверглись нападению кремлевских сил, либо предоставил самой Украине более современные вооружения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Осталось 6 дней: что ждет тех, кто не выбрал независимого поставщика электроэнергии?
До конца второго этапа либерализации рынка...
Глава МИД Литвы: если не победить Россию, то это будет лишь отсрочка другой войны
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Экономист: самая большая разница между поставщиками электричества сейчас - отвечает ли на звонки и красивый ли сайт
Началась последняя неделя второго этапа либерализации...
Отдых на взморье: спасатели вытащили из воды четверых подростков Совет специалистов: что делать, если вас уносит течением?
Первые выходные лета подарили теплую погоду, поэтому к...
В Вильнюсе паспорт и идентификационную карту можно поменять только по предварительной записи
С 13 июня заказать паспорт или идентификационную карту в...