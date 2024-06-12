Главой Департамента по делам национальных меньшинств назначен Дайнюс Бабилас

Как предусмотрено решением правительства, В. Монтвидайте по собственному желанию уходит со своего поста – ее работа в ведомстве завершится 17 июня. Ее временно заменит заведующая Отделом Правительства по связям с национальными общинами Раса Палюкене.
Р. Монтвидайте возглавляла Департамент по делам национальных меньшинств с 2015 года, когда он возобновил свою деятельность. В 2019 году глава была назначена на второй срок.
Новый директор Департамента по делам национальных меньшинств Д. Бабилас вступит в должность 2 июля. Он назначен главой учреждения сроком на 5 лет.
„Я принимаю свой пост решительно, ответственно и амбициозно. Я очень надеюсь, что удастся использовать те знания и опыт, которые мне удалось накопить за несколько десятилетий, работая в сфере национальных меньшинств“, - сказал Д. Бабилас в ходе заседания Правительства.
„Я намерен принять активное участие в перезагрузке политики национальных меньшинств и участвовать в ее реализации, чтобы она отвечала современной геополитической ситуации, вызовам, с которыми мы сталкиваемся, отвечала культурному потенциалу, образовательной ситуации“, - отметил он.
Подведомственный правительству Департамент по делам национальных меньшинств отвечает за реализацию политики национальных меньшинств, участвует в формировании политики страны по вопросам национальных сообществ и способствует ее реализации.