2024.06.12 15:58

Главой Департамента по делам национальных меньшинств назначен Дайнюс Бабилас

 
Elta
ru.DELFI.lt
Dainius Babilas, Rolandas Palekas (Severinos Venckutės nuotr.)
Dainius Babilas, Rolandas Palekas (Severinos Venckutės nuotr.)
ФОТО: Severinos Venckutės nuotr.

Правительство решило уволить Виду Монтвидайте с должности главы Департамента по делам национальных меньшинств Литвы и назначило на эту должность Дайнюса Бабиласа.

Как предусмотрено решением правительства, В. Монтвидайте по собственному желанию уходит со своего поста – ее работа в ведомстве завершится 17 июня. Ее временно заменит заведующая Отделом Правительства по связям с национальными общинами Раса Палюкене.

Р. Монтвидайте возглавляла Департамент по делам национальных меньшинств с 2015 года, когда он возобновил свою деятельность. В 2019 году глава была назначена на второй срок.

Новый директор Департамента по делам национальных меньшинств Д. Бабилас вступит в должность 2 июля. Он назначен главой учреждения сроком на 5 лет.

„Я принимаю свой пост решительно, ответственно и амбициозно. Я очень надеюсь, что удастся использовать те знания и опыт, которые мне удалось накопить за несколько десятилетий, работая в сфере национальных меньшинств“, - сказал Д. Бабилас в ходе заседания Правительства.

„Я намерен принять активное участие в перезагрузке политики национальных меньшинств и участвовать в ее реализации, чтобы она отвечала современной геополитической ситуации, вызовам, с которыми мы сталкиваемся, отвечала культурному потенциалу, образовательной ситуации“, - отметил он.

Подведомственный правительству Департамент по делам национальных меньшинств отвечает за реализацию политики национальных меньшинств, участвует в формировании политики страны по вопросам национальных сообществ и способствует ее реализации.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии