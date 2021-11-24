"После продленных каникул школьников мы видим тенденцию снижения показателя заболеваемости, – сказала Л. Ашоклене BNS. – Мы наблюдаем за тем, сохранится ли эта тенденция, или возвращение учеников в школы вызовет неблагоприятные тенденции, однако вероятно, что у нас будет медленный спад заболеваемости".

По ее словам, надежды подпитывает уровень иммунизации населения от COVID-19: "Вероятно, что мы достигли достаточно высокого уровня иммунизации – если говорить не только о прививках, но и о переболевших".

"Люди также активно прививаются бустерной дозой. Если такие темпы сохранятся и далее, то мы можем надеяться на особо благоприятные тенденции", – сказала эпидемиолог.

"Для инфекционных заболеваний в эпидемиологии характерна триада: возбудитель, восприимчивый организм и окружающая среда. Чем больше людей будут иммунизированы – невосприимчивы к этому вирусу – тем больше будет сокращаться его циркуляция", – добавила она.

Хотя в Литве показатели заболеваемости сокращаются, в других странах Европы они растут. Австрия, Италия, Голландия по этой причине вводят более строгие меры контроля над пандемией.

Л. Ашоклене отмечает, что другие страны сейчас сталкиваются с тем, что недавно пережила Литва.

"У нас пик был достигнут, и мы уже спускаемся, между тем в других странах идет естественное движение к пику", – пояснила она.

За две недели количество новых заболеваний коронавирусом на 100 тыс. жителей составляет 976,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд.