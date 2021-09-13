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Введенные с понедельника жесткие требования приостановят распространение коронавируса, однако гораздо больше пользы принесло бы ускорение процесса вакцинации, сказала главный эпидемиолог Литвы, заведующая отдела укрепления здоровья при Минздраве Лорета Ашоклене.
Loreta Ašoklienė
Loreta Ašoklienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Это, быть может, немного приостановит, но больше пользы было бы, если бы у нас увеличились масштабы вакцинации", – сказала в интервью радио LRT Ашоклене.

"Чем больше людей привьется, особенно в группах людей старшего возраста, тем больше удастся приостановить распространение вируса и главное - было бы меньше тяжелых случаев, когда люди попадают в больницы, случаев смерти", – прибавила она.

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По словам Ашоклене, сейчас ситуация неспокойная, количество новых случаев растет, эпидемиологическая ситуация меняется, появляется больше очагов, их фиксируют в школах.

С 13 сентября люди без паспорта возможностей не смогут получить необязательные услуги, не смогут ходить в большие магазины и торговые центры, в кафе и рестораны.

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