"Это, быть может, немного приостановит, но больше пользы было бы, если бы у нас увеличились масштабы вакцинации", – сказала в интервью радио LRT Ашоклене.

"Чем больше людей привьется, особенно в группах людей старшего возраста, тем больше удастся приостановить распространение вируса и главное - было бы меньше тяжелых случаев, когда люди попадают в больницы, случаев смерти", – прибавила она.

По словам Ашоклене, сейчас ситуация неспокойная, количество новых случаев растет, эпидемиологическая ситуация меняется, появляется больше очагов, их фиксируют в школах.

С 13 сентября люди без паспорта возможностей не смогут получить необязательные услуги, не смогут ходить в большие магазины и торговые центры, в кафе и рестораны.