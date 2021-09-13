"Это, быть может, немного приостановит, но больше пользы было бы, если бы у нас увеличились масштабы вакцинации", – сказала в интервью радио LRT Ашоклене.
"Чем больше людей привьется, особенно в группах людей старшего возраста, тем больше удастся приостановить распространение вируса и главное - было бы меньше тяжелых случаев, когда люди попадают в больницы, случаев смерти", – прибавила она.
По словам Ашоклене, сейчас ситуация неспокойная, количество новых случаев растет, эпидемиологическая ситуация меняется, появляется больше очагов, их фиксируют в школах.
С 13 сентября люди без паспорта возможностей не смогут получить необязательные услуги, не смогут ходить в большие магазины и торговые центры, в кафе и рестораны.
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