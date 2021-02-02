"Риск попадания мог быть и осенью, возможно, в ноябре. Ведь пока были лишь отдельные случаи, вряд ли этот штамм мог попасть к нам. (...) Вероятно, таких случаев может быть больше. Просто немного исследований проведено, поэтому их не удалось выявить", – сказала Ашоклене.
"Но я не думаю, что он доминирует. Если бы было много, мы бы нашли", – прибавила она.
По словам специалиста, с учетом введения послаблений и быстрого распространения британского штамма, рассматривают вопрос ужесточения ношения масок в помещениях.
"Главное – защита в закрытых помещениях. Это уже не должны быть маски из ткани или щитки, я понимаю, что так людям удобнее, легче дышать, не запотевают очки. Но если мы их носим, надо носить правильно", – сказала Ашоклене.
"Есть страх и беспокойство. Когда у нас снижается уровень заболеваемости, каждое послабление вызывает беспокойство. И этот штамм вызывает беспокойство", – заметила она.
По словам Ашоклене, правильное ношение масок особенно важно для сферы контактных услуг.
Специалист заметила, что маски из ткани задерживают распространения вируса, но медицинские маски и респираторы более эффективны, а для защиты от штаммов Германия и Австрия уже ужесточили порядок ношения масок.
Ашоклене подчеркнула, что нет специфических мер, которые помогли бы остановить распространение штаммов – применяют обычные, но более жесткие меры, связанные с поездками, условиями карантина, ношением защитных масок.
Она сказала, что можно пересмотреть вопрос ношения масок на улице, но все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.
"Пока уровень заболеваемости высокий, а у нас он высокий, отказываться от масок не планируют. Когда уровень заболевания снизится, можно обсуждать ношение масок только в помещениях, а на улице оставить как рекомендацию", – заметила эпидемиолог.
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