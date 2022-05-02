"Ситуация там стабильно плохая", — заявил он журналистам в понедельник после встречи с президентом Литвы Гитансом Науседой.
По его словам, пока не видно прорыва в остановке наступления российских войск в Украине.
"Есть там определенные тактические подвижки: одни берут территорию, другие - отвоевывают, потом снова берут", — сказал Рупшис.
"По моему мнению, это плохо, потому что конфликт должен затянуться", — добавил он, но не стал прогнозировать, сколько еще продлится война.
По словам командующего вооруженными силами Литвы, на переговорах пока не видно никакой перспективы.
Рупшис подчеркнул, что угрозы Литве остаются неизменными: "Угрозы такой условной, прямой войны между Литвой, НАТО и Россией нет".
Однако, по словам генерал-лейтенанта, хотя Россия и направила на войну в Украине большое количество сил, "нельзя забывать, что это ядерное государство".
Россия вторглась в Украину в конце февраля. После того, как Кремлю не удалось занять Киев, войска были переброшены на восточную и южную части Украины.
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