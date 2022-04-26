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У Литвы еще есть оружие, которое она могла бы передать Украине, переживающей российскую агрессию, заявил командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.
generolas leitenantas Valdemaras Rupšys
generolas leitenantas Valdemaras Rupšys
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии снабжения могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", — заявил во вторник журналистам в Клайпеде генерал-лейтенант.

По словам главкома ВС, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

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Однако он также подчеркнул, что поддержка Литвы включает в себя не только поставку вооружений, но и обучение.

"Мы готовы и дальше оказывать столь необходимую поддержку украинской армии посредством обучения", — сказал Рупшис.

До сих пор Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5–10 раз выше.

Литва также обучила украинских военных обращению с американским противотанковым вооружением.

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