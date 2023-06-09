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Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, находящийся с визитом в Соединенных Штатах Америки, в четверг встретился с главнокомандующим ОВС НАТО по трансформации генералом Филиппом Лавинем. Сообщается, что двусторонняя встреча была посвящена ситуации с безопасностью в регионе.
Valdermaras Rupšys
Valdermaras Rupšys
© ELTA / Julius Kalinskas

По словам генерал-лейтенанта В. Рупшиса, особенно важно учиться на примере Украины. Поэтому перед лицом угроз со стороны непредсказуемой России необходимо готовиться к будущим конфликтам.

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"Адаптация и трансформация сил, развитие и инновации — наша как малых государств сила в борьбе с количественно более сильным противником. Мы должны опережать события и думать на несколько шагов вперед. Именно об этом мы говорили с командующим ОВС НАТО по трансформации", - сказал после встречи командующий Литовской армией.

По словам В. Рупшиса, особое внимание НАТО следует уделить развитию систем военного наблюдения, сбора и обработки цифровых данных. Текущая цель состоит в том, чтобы создать общую сеть, объединяющую все измерения (земля, море, воздух, космос и киберпространство) и обеспечивающую междисциплинарность.

На встрече также обсуждались будущие направления развития сил Альянса, цифровизация и включение новейших технологий в деятельность сил.

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