"Свобода выбора (делать прививку или нет – BNS) есть, но люди, которые предпочли не прививаться, просто-напросто сильно себя ограничат", - сказал в интервью BNS генерал-лейтенант.
"Нужно признать, что они - источник, который может распространять вирус", - сказал он.
По словам В. Рупшиса, непривитые военные не смогут участвовать в международных учениях и миссиях. Кроме того, такие военные не смогут поехать за рубеж для повышения квалификации.
"Будет ограничено участие в международных учениях, так как союзники требуют, чтобы мы были привиты. Еще один момент - мы не сможем посылать непривитых военных в международные миссии. На курсы, курсы по специальности, в международные школы и колледжи такие военные тоже не смогут поехать", - сказал главком ВС.
Согласно приведенным им данным, сейчас от COVID-19 привито 11,5 тыс. литовских военных, еще 4 тыс. переболели коронавирусом.
Из Афганистана вернутся в июле
В. Рупшис также сообщил, что оставшиеся в Афганистане литовские военные вернутся на родину в июле, поскольку силы НАТО уходят из этой страны.
"Это план, но он может измениться в связи со сложившейся там ситуацией", - сказал главнокомандующий.
"Те единицы, которые обеспечивают безопасность выводимых сил, должны будут уйти последними. Поэтому военные, которые этим занимаются, в том числе и из нашей Военной полиции, будут выведены последними", - добавил он.
Сейчас в Афганистане осталось 8 литовских военнослужащих из Военной полиции.
По словам В. Рупшиса, участвуя в операции НАТО в Афганистане, Литва и ее армия показали, что являются "надежными, профессиональными, хорошо организованными". Кроме того, сказал он, участие в операции помогло пригласить в Литву военных других стран.
"Чисто в техническом смысле это, конечно, особенная миссия, она продолжалась 17 лет, и мы направляли туда военных", - отметил В. Рупшис.
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