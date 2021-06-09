"Свобода выбора (делать прививку или нет – BNS) есть, но люди, которые предпочли не прививаться, просто-напросто сильно себя ограничат", - сказал в интервью BNS генерал-лейтенант.

"Нужно признать, что они - источник, который может распространять вирус", - сказал он.

По словам В. Рупшиса, непривитые военные не смогут участвовать в международных учениях и миссиях. Кроме того, такие военные не смогут поехать за рубеж для повышения квалификации.

"Будет ограничено участие в международных учениях, так как союзники требуют, чтобы мы были привиты. Еще один момент - мы не сможем посылать непривитых военных в международные миссии. На курсы, курсы по специальности, в международные школы и колледжи такие военные тоже не смогут поехать", - сказал главком ВС.

Согласно приведенным им данным, сейчас от COVID-19 привито 11,5 тыс. литовских военных, еще 4 тыс. переболели коронавирусом.

Из Афганистана вернутся в июле

В. Рупшис также сообщил, что оставшиеся в Афганистане литовские военные вернутся на родину в июле, поскольку силы НАТО уходят из этой страны.

"Это план, но он может измениться в связи со сложившейся там ситуацией", - сказал главнокомандующий.

"Те единицы, которые обеспечивают безопасность выводимых сил, должны будут уйти последними. Поэтому военные, которые этим занимаются, в том числе и из нашей Военной полиции, будут выведены последними", - добавил он.

Сейчас в Афганистане осталось 8 литовских военнослужащих из Военной полиции.

По словам В. Рупшиса, участвуя в операции НАТО в Афганистане, Литва и ее армия показали, что являются "надежными, профессиональными, хорошо организованными". Кроме того, сказал он, участие в операции помогло пригласить в Литву военных других стран.

"Чисто в техническом смысле это, конечно, особенная миссия, она продолжалась 17 лет, и мы направляли туда военных", - отметил В. Рупшис.