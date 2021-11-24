"В общей сумме - 9 тысяч участвовали с 11 июня, но постоянно участвуют по 1-2 тыс. военных. Но, конечно, это не предел, и если ситуация потребует и будет запрос - будет больше", – заявил во вторник журналистам командующий армией.

Сейм Литвы продлил до середины февраля полномочия военных на границе с Беларусью, где солдаты оказывают поддержку сотрудникам Службы охраны государственной границы Литвы (СООГЛ), столкнувшейся с крупным миграционным кризисом.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч человек, а с августа на границе развернули 7,3 тысячи нелегальных мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

В связи с этим в Литве ранее была объявлена экстремальная ситуация. Поскольку большое количество мигрантов сосредоточилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил и чрезвычайное положение на границе с Беларусью на месяц.