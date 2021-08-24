"На данные момент эти люди уже вместе с нашей группой, с нашими военными, решается по дипломатическим и военным каналам вопрос, как эту группу лиц, афганцев, вместе с нашими военными и с нашей рабочей группой вернуть в Литву", - заявил радиостанции LRT radijas В. Рупшис.

Он отметил, что все эти люди, которые раньше помогали литовским вооруженным силам в Афганистане, еще на этой неделе должны прибыть в Литву.

"Кажется, много шансов, что с помощью нашего политического руководства, Министерства обороны, по нашим военным каналам, по которым мы связались с нашими союзниками и партнерами, я надеюсь, что уже на этой неделе эти люди будут в Литве", - сказал главнокомандующий.

Он также добавил, что более десяти военных из Литвы отбыли в Афганистан, чтобы помочь доставить афганцев в Кабул, также в группе сотрудники Министерства иностранных дел и разведки. Все они ранее принимали участие в миссиях в Афганистане, лично знакомы с некоторыми эвакуируемыми людьми.

Афганцы, по словам главнокомандующего, будут доставлены в Литву с помощью союзников - Польши, Украины, Франции или Германии.

Министерство в начале этой недели сообщило, что сейчас в Афганистане находятся около 100 переводчиков и членов их семей, которые должны быть перевезены в Литву. Главнокомандующий также отметил, что это не только переводчики, но и другие люди, которые помогали литовским военным.

После прибытия в Литву афганцы какое-то время будут в ведении Вооруженных сил Литвы, Министерства обороны, пока, как сказал В. Рупшис, не будут приняты политические решения.

В пятницу министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что в Кабул отправлена военная команда для эвакуации помогавших Литве афганцев. В пятницу в страну прибыли первые граждане этой страны - семья из шести человек.