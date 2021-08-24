"На данные момент эти люди уже вместе с нашей группой, с нашими военными, решается по дипломатическим и военным каналам вопрос, как эту группу лиц, афганцев, вместе с нашими военными и с нашей рабочей группой вернуть в Литву", - заявил радиостанции LRT radijas В. Рупшис.
Он отметил, что все эти люди, которые раньше помогали литовским вооруженным силам в Афганистане, еще на этой неделе должны прибыть в Литву.
"Кажется, много шансов, что с помощью нашего политического руководства, Министерства обороны, по нашим военным каналам, по которым мы связались с нашими союзниками и партнерами, я надеюсь, что уже на этой неделе эти люди будут в Литве", - сказал главнокомандующий.
Он также добавил, что более десяти военных из Литвы отбыли в Афганистан, чтобы помочь доставить афганцев в Кабул, также в группе сотрудники Министерства иностранных дел и разведки. Все они ранее принимали участие в миссиях в Афганистане, лично знакомы с некоторыми эвакуируемыми людьми.
Афганцы, по словам главнокомандующего, будут доставлены в Литву с помощью союзников - Польши, Украины, Франции или Германии.
Министерство в начале этой недели сообщило, что сейчас в Афганистане находятся около 100 переводчиков и членов их семей, которые должны быть перевезены в Литву. Главнокомандующий также отметил, что это не только переводчики, но и другие люди, которые помогали литовским военным.
После прибытия в Литву афганцы какое-то время будут в ведении Вооруженных сил Литвы, Министерства обороны, пока, как сказал В. Рупшис, не будут приняты политические решения.
В пятницу министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что в Кабул отправлена военная команда для эвакуации помогавших Литве афганцев. В пятницу в страну прибыли первые граждане этой страны - семья из шести человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр экономики Литвы: рассматривается возможность доставки "паспорта возможностей" на дом (13)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...
В регионах бизнес, принимающий клиентов с "паспортом возможностей", сталкивается с проблемами (47)
Если в бар приходят 8 человек, а у одного нет "паспорта...
В ожидании нового митинга – признаки опасности: мы допустили большие ошибки (60)
Сейчас во многих странах проходят протесты из-за...
Погода: после приятного начала недели ждут перемены
Во вторник днем Литва попадет в зону высокого давления.
Без "паспорта возможностей" тяжело, а прививаться страшно: рассказ молодой женщины (52)
Молодая жительница Вильнюса , которая почувствовала...