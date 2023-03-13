"Практически большая часть сухопутных войск была бы сосредоточена в такой дивизии. Эта дивизия была бы укомплектована частями ПВО наших ВВС, возможно, разведывательной единицей – это пока вопрос, потому что в дивизии должен быть разведывательный батальон. Практически все средства логистики, имеющиеся в распоряжении армии, были бы сосредоточены в дивизии, маневрировании на суше и т. д. В целом, практически 75 проц. всех возможностей", - в интервью порталу "15min" сказал генерал-лейтенант.

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"Необходимо решить, каким будет эта дивизия или как мы собираемся ее структурировать. Дивизии тоже разные. У нас действительно нет столько ресурсов, чтобы создать такую дивизию, как у Соединенных Штатов, танковую или бронетанковую дивизию, численность которой составляет практически 20-25 тыс. персонала (членов – ELTA). Или аналогично укомплектованная немецкая дивизия. Речь идет о средней легкой дивизии", - сказал он.

По словам командующего армией, такая дивизия состояла бы из трех маневренных частей – бригада "Железный волк", бригада "Жемайтия" и резервная бригада. Но, отмечает генерал-лейтенант, бригада "Железный волк" должна быть значительно усилена, а в дивизии должна быть создана танковая часть.

"Если будет политическое одобрение и соответственно предусмотрено дополнительное финансирование для развития возможностей до уровня дивизии, то у нас должна быть и танковая часть", - добавил В. Рупшис, отметив, что такая часть будет состоять примерно из полусотни танков.

Командующий армией заверил, что в настоящее время детализируются планы развития армии. Но, подчеркнул он, политическое руководство поддерживает инициативу по созданию дивизии.