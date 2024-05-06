Главизбирком сообщает о местах голосования на выборах президента

Голосование состоится 12 мая. Избирательные участки по всей Литве будут открыты с 7 до 20 часов. В этот день голосовать можно на любом из 1895 участков.
Все избиратели могут проголосовать на выборах досрочно. Досрочное голосование пройдет 7-9 мая, 7-20 ч., голосовать досрочно можно во всех 60 муниципалитетах.
Досрочно можно голосовать в любом месте, независимо от того, где декларировано место жительства.
В столице – дополнительные места досрочного голосования Вильнюсский муниципалитет проведет досрочное голосование в следующих местах:
в здании муниципалитета (проспект Конституциёс, 3),
в Школе бизнеса ВУ (аллея Саулетекё, 22),
на площади А.Сахарова у Дома печати
и на Лукишкской площади.
Муниципалитет Вильнюсского района предлагает два места голосования: в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50) и в Неменчинском культурном центре (ул. Швенчёню, 12, Неменчине).
Важно для каунасцев
Из-за запланированных строительных работ в здании муниципалитета (аллея Лайсвес, 96) досрочного голосования не будет.
В Каунасе досрочно можно проголосовать в здании университета им. Витаутаса Великого (ул. С.Дауканто, 28) и в здании муниципалитета Каунасского района (проспект Саванорю, 371).
В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании муниципалитета (ул. Лепу, 11).
Члены комиссий будут приезжать на дом
Лицам, которые в силу объективных причин не могут голосовать на участках, создадут условия для голосования на дому или в других местах пребывания.
8-10 мая пройдет голосование в больницах, домах опеки, воинских частях и местах лишения свободы.
10-11 мая члены избирательных комиссий будут ходить по домам. Дома могут голосовать инвалиды, люди, присматривающие за ними, больные люди и лица старше 70 лет.
Голосование в посольствах за границей зависит от времени, установленного их работниками.
Важно иметь при себе документ
ГИК напоминает, что важнейший документ избирателя - удостоверение личности с фотографией и персональным кодом: паспорт, идентификационная карта, водительское удостоверение и т.д.
Советы избирателям
В день выборов, чтобы не стоять в очередях, можно голосовать в утренние часы с 7 до 9 ч., когда приходит меньше людей.
ГИК просит жителей не фотографировать и не делится фотографиями заполненных бюллетеней пока идет голосование.
В социальных сетях не запрещено информировать о том, что человек выполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах (без упоминания, за кого был отдан голос) - это не будет считаться агитацией.