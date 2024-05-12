Главизбирком: на выборах президента и референдуме к 18 часам всего проголосовало 53,42% избирателей

В день выборов по состоянию на 18.00 час. к урнам для голосования пришло 41,83 проц. избирателей. Между тем, 269 955 избирателей уже выразили свою волю в дни досрочного голосования или на дому. По данным ГИК, это составляет 11,59 проц. от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.