Главизбирком Литвы призывает 13 октября голосовать на своих избирательных участках

На последних выборах бюллетени были одинаковыми по всей Литве, поэтому проголосовать можно было на любом избирательном участке Литвы. Однако 13 октября половина членов Сейма будет избрана в одномандатных округах, а бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа будут разными, сообщает ГИК.

Отмечается, что комиссия уже составила предварительный список избирателей для выборов в Сейм, который передан избирательным округам, чтобы те могли начать подготовку к предстоящему процессу голосования.

Поскольку список избирателей составляется на основе данных Регистра жителей Литвы, избиратели приписываются к конкретному избирательному округу по декларированному месту жительства, поясняют в ГИК.