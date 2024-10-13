2024.10.13 13:25

Главизбирком: до 12 часов на выборах в Сейм проголосовало 25,58% избирателей

 
ru.DELFI.lt
Balsavimas Seimo rinkimuose
Balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на выборах в парламент Литвы в воскресенье проголосовало 25,58 проц. избирателей. В основной день выборов до 12 час. к урнам для голосования уже пришли 13,84 проц. избирателей.

По данным ГИК, наибольшую активность на избирательных участках проявляют избиратели Аушрос, Шяуляйского краевого и Паневежского южного избирательных округов. Там уже проголосовали 16,82 проц., 16,54 проц. и 16,26 проц. избирателей этих округов.

Наименее активными до 12 час. остаются избиратели Сенамесчё-Жверинского, Судувос северного и Науйининкско-Расос округов. Здесь проголосовали 11,74 проц., 11,74 проц. и 11,23 проц. избирателей.

В ходе трехдневного досрочного голосования и на дому проголосовали 273 481 избиратель – 11,75 проц. от общего числа всех имеющих право голоса.

В 2020 году на выборах в Сейм к 12 час. проголосовали 9,51 проц. избирателей, а общая явка составила 21,15 проц.

На состоявшихся тогда выборах свою волю заявили 47,16 проц. избирателей.

Избирательные участки открыли свои двери в воскресенье в 7 час. и будут ждать избирателей до 20 часов вечера.

В списках избирателей зарегистрировано более 2 млн 326 тыс. избирателей. Своими голосами они смогут сформировать новый Сейм, в котором будет работать 141 парламентарий. На 70 мандатов во многомандатном избирательном округе претендует 1 721 кандидат, на 71 место в одномандатных избирательных округах претендуют 699 кандидатов. За мандаты народных избранников борются 14 партий и одна коалиция.

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