"Особенно благодарю за присутствие Соединенных Штатов во время учений "Запад-2021". Вместе мы мониторим, оцениваем, планируем и, я уверен, что в случае угрозы будем действовать вместе", - сказал В. Рупшис на пресс-конференции в четверг.

По словам К. Каволи, во время встречи обсуждалось продолжение совместной работы, повышение готовности и возможностей сотрудничества.

"Литва инвестирует в мощности, которые укрепят ее готовность и коллективную оборону НАТО, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами в целях повышения военной мобильности и модернизации мест для учений", - сказал генерал США.

В качестве позитивного примера модернизации он упомянул железнодорожную ветку к полигону в Пабраде, которая позволяет быстрее перемещать технику союзников.

"Невозможно переоценить, насколько хороша и предусмотрительна поддержка Литвы как принимающей страны. Она выделяется как предоставляемой инфраструктурой, так и возможностями обучения. Я действительно очень доволен", - сказал К. Каволи.

По словам В. Рупшиса, на встрече обсуждались ситуация в регионе, присутствие США в Литве и совместные учения, действия в случае кризиса или войны.

"Сегодня мы все наблюдаем за ситуацией в Литве и в мире, которая остается напряженной. Мы сталкиваемся с различными вызовами, поэтому наша военная дружба с Соединенными Штатами бесценна как в сдерживании, так и в оборонном планировании", - сказал командующий литовскими вооруженными силами.

Он выразил надежду, что, в зависимости от геополитической ситуации, диапазон сил США в Литве может расшириться.

"Это их решения относительно того, какие силы они хотят развернуть, какие требуются в данный момент с учетом всей региональной картины. Я не исключаю, что здесь будут и другие силы", - сказал В. Рупшис.

"Я проинформировал уважаемого гостя о том, что мы обязательно расширим возможности для тренировок, в том числе полигоны", - добавил командующий ВС.

Ранее в четверг Дж. Каволи встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и обсудил с ней проблемы региональной и мировой безопасности, сотрудничество между Литвой и США в области обороны и вооруженных сил, а также реализацию мер сдерживания.