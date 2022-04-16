"Это обучение уже идет, оно идет сейчас, мы обучаем большую группу военных обращаться с этим вооружением, в основном с противотанковым вооружением, которое мы сами эксплуатируем, и которое есть у них в запасе", — сказал журналистам в пятницу командующий армией.

По его словам, продолжительность обучения будет зависеть от конкретного оружия, но оно укорочено и продлится не дольше недели.

"Это действительно не долгосрочный курс, Украина и украинские военные не могут позволить себе такую роскошь в этой ситуации, чтобы пройти полный курс, комплексно, поэтому они могут познакомиться с основами, есть специально разработанная программа, и как только они получат азы, они вернутся и обучат своих солдат", — отметил Рупшис.

"Неделя", — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько времени может занять обучение.

Армия не публикует точное количество обученных украинских военных. Литва проводила такие учения с 2015 года как в Украине, так и в Литве, но после российского вторжения в конце февраля Литва, как и другие страны НАТО, отозвала своих инструкторов из Украины.

Некоторые литовские военные были отправлены в Украину для обучения местных солдат использованию ракетных комплексов Stinger, переданных Литвой. Всего в Украине было дислоцировано около полусотни военных инструкторов.