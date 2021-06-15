Он сказал это после посещения пограничной заставы им. Александраса Бараускаса с премьером Ингридой Шимоните.

По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.

На вопрос, коррелируют ли графики полетов с потоками нелегальных мигрантов, Р. Любаевас ответил, что "можно было бы сделать такой вывод, оценивая численность групп этих нелегальных мигрантов".

В выходные пограничники в Швенчёнском и Игналинском районах задержали 58 незаконно попавших в Литву из Беларуси мигрантов. В понедельник и вторник таких попыток пересечения границы из Беларуси в Литву не зафиксировано.

"Нам известно, что ситуация на границе очень динамичная. Нелегальные мигранты появятся, вне всякого сомнения", - сказал глава погранслужбы.

По его словам, сейчас становится сложно прогнозировать, в каком конкретно месте они попытаются пересечь границу.

Европейская помощь - в середине июля

На участке границы с Беларусью усилена охрана границы, пограничникам помогают Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше.

"С польскими коллегами мы согласовали и планы действий, организуются совместные меры.

Очень важно обмениваться информацией, и у нас есть определенные результаты, когда, по нашей информации, эти нелегальные мигранты, которые уходят из Центра регистрации иностранцев (ЦРИ), были задержаны в Польше и возвращены нам", - сказал Р. Любаевас.

"Мы считаем, что такими мерами удастся снизить желание, мотивацию следовать через территорию Литвы", - добавил он.

Глава СОГГЛ также сказал, что на этой неделе в Литву должна прибыть группа экспертов Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

"Они оценят технические, операционные моменты, чтобы европейским пограничникам можно было начать наблюдать за границей с середины июля", - прокомментировал Р. Любаевас.

Как ранее информировала СОГГЛ, в Литву должно прибыть около 30 сотрудников пограничного ведомства Евросоюза (ЕС).

Шимоните: нужно быть готовыми к неожиданностям

На этой неделе в ЦРИ в Пабраде оборудован палаточный городок для нелегальных мигрантов. Эту инфраструктуру предоставила армия Литвы.

"Пока армия содействует своими логистическими возможностями (...) Если понадобятся другие решения, то другие решения будут приняты", - сказала премьер И. Шимоните.

Она сказала, что СОГГЛ координирует свою работу с другими ведомствами.

"Ситуация такова, что ею, как и ковидом, нужно управлять здесь и сейчас на основании того, какова она. Предсказать очень точно, какая будет ситуация через неделю, думаю, невозможно. Нужно быть готовыми к разным неожиданностям", - сказала премьер.

И. Шимоните также сказала, что Литва ведет дискуссии и с членами Еврокомиссии (ЕК), с представителями правительства других стран "об определенном сотрудничестве, о решении этого вопроса".

"Есть вопросы средств, есть много всяческих вопросов, которые, на мой взгляд, Литва в этом контексте может обоснованно поднимать и поднимает", - объяснила глава правительства.

В целях улучшения охраны границы Литва ускоряет внедрение систем наблюдения за литовско-белорусской границей. Сейчас такие системы охватывают 38% границы. На этой нужно 38 млн евро, часть средств уже предусмотрена в госбюджете после его пересмотра.

Считает, что разговоры с режимом не помогут

По словам премьера, потоки нелегальных мигрантов связаны с определенными действиями белорусских ведомств.

"У нас есть основания считать, что некоторые белорусские институции, например, туристические агентства способствуют этому", - сказала премьер.

Когда ее переспросили, позволяет ли минский режим этим иностранцам проще пересечь границу, И. Шимоните ответила, что "не было бы ошибочно это констатировать".

Она сказала, что возможности сотрудничества для белорусских и литовских пограничников существуют, однако пограничники соседней страны ими не пользуются.

И. Шимоните также отметила, что пытаться разговаривать с минскими властями бессмысленно.

"Вы считаете, что они перестанут отрицать нелегальную миграцию, если я с ними поговорю?" - спросила глава правительства.

Несколько раньше министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.

В конце мая в белорусском парламенте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал "наркотики и мигрантов", а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. "Теперь сами будете их есть и ловить", - сказал он.

В целом сначала этого года были задержаны 387 нелегальных мигрантов из третьих стран, которые незаконно пересекли госграницу Литвы с Беларусью. В основном это граждане Ирака.

Эти показатели в пять раз больше, чем показатели за весь 2020-ый год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году 46 незаконных мигрантов, в 2018 – 104.