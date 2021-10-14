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Национальные правовые акты позволяют не впускать в Литву мигрантов независимо от того, насколько глубокого они пробрались на территорию страны к моменту задержания, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Глава СОГГЛ: физическое пребывание мигрантов на территории Литвы не означает, что их пустили в страну
© DELFI / Domantas Pipas

Он сказал BNS, что на практике так называемое "выдворение" мигрантов с возвратом их в Беларусь, также и с организацией сопровождения пограничников, осуществляется на основании решения министра внутренних дел, главного операциониста по экстремальной ситуации Агне Билотайте.

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"Физическое пребывание мигрантов на территории Литвы не означает, что их пустили в страну. Решение, впускать или не впускать, принимает должностное лицо при задержании группы нелегальных мигрантов. Если их задерживают на приграничном участке, применятся такая же процедура, дается оценка ситуации, нужна ли помощь и пр. Такие задержания могут быть и у линии границы, могут быть и на территории, подлежащей пограничной охране, могут быть и на приграничном участке, и за пределами приграничного участка", – сказал в четверг Р. Любаевас.

По словам руководителя СОГГЛ, чаще всего мигрантов из Беларуси задерживают возле самой границы или на приграничном участке, охватывающем 5 километров, но бывают и случаи, когда этих лиц ловят и намного дальше от границы. Как сказал Р. Любаевас, тогда их "провожают" до границы.

Он привел аналогию, что и до возникшего летом миграционного кризиса мигрантов не пускали на территорию Литвы, когда они физически уже находились в глубине страны, например, прилетали в Вильнюсский аэропорт без необходимых документов.

"Такой же порядок применяется и в отношении ситуации вблизи границы", – сказал глава СОГГЛ.

"Это решение главного операциониста, которое мы стали применять с начала августа. Мы не называем это выталкиванием, мы называем "направлением на законное прибытие" или "превенцией нелегального прибытия", – добавил он.

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