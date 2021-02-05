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В связи с закрытием границ и введением ограничений на передвижения некоторыми странами Европы из-за быстро распространяющихся штаммов коронавируса глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустамас Любаевас заявил, что решение о дополнительном контроле прибывающих в страну лиц может быть принято в ближайшее время и в Литве.
Глава СОГГ: в ближайшее время может быть усилен контроль въезжающих в страну
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Он отметил, что Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС) "работает достаточно активно", и обсуждаются различные возможные варианты.

"Мы, пограничники, к этому готовимся. Скорее всего, можно говорить об определенном контроле в аэропортах, возможно, в морских портах, оценивая так называемые рискованные рейсы", - сказал радиостанции LRT Любаевас.

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От также добавил, что в случае появления таких требований пограничники могут помочь работникам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в проверках результатов тестирования у въезжающих в Литву или в проверках регистрации на сайте НЦОЗ.

По мнению главы СОГГ, решение о дополнительных мерах может быть принято уже на следующей неделе, если ситуация в других странах не начнет улучшаться.

Любаевас также упомянул, что дополнительный контроль может быть установлен и у внутренних границ страны, однако вариант с полным закрытием границ пока не обсуждается.

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