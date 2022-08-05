Сейчас ситуация на границе с Беларусью накалена, фиксируются большие потоки нелегальных мигрантов. Об этом в интервью на LNK рассказла Любаев.

"В Литве сегодня жарко, около 30 градусов, жарко и на границе Литвы, в плане безопасности. Потоки выросли, уже несколько недель мы наблюдаем рост числа нелегалов.

Уже был установлен рекорд этого года - за сутки не впустили больше 100 человек. Давно такого не было.

Сейчас фиксируем около 60–70 случаев попытки незаконного пересечения границы, столько мигрантов не впускаем.

В Польше и Латвии потоки мигрантов меньше или же их нет вообще.

"Все больше случаев нелегального проникновения фиксируем на севере, в Вильнюсском районе, в Швенченисе, в Адутишкисе. Там не везде есть заграждения и системы защиты, поэтому мигранты организовано пытаются прорваться. Пока удается вовремя пресечь эти попытки", – сказал Любаев.

По-прежнему фиксируются случаи повреждения физического барьера – это, по его словам, делают и мигранты и белорусские пограничники.

"С начала этого года зафиксировано около 100 случаев повреждения физического барьера, в том числе случайные (во время строительных работ) или повреждения, нанесенные животными. В 70% заграждения повреждают там, где нет систем наблюдения", – сказал глава СОГГ.

По его словам, белорусы учат мигрантов, как преодолеть барьеры, какие места выбирать, иногда сами разрезают колючую проволоку. "И впускают мигрантов на территорию Литвы", – заметил Любаев.

"Работы по установке физического барьера подходят к концу (осталось около 20 км). До конца года планируем завершить установку систем наблюдения", – продолжил он.

После того, как выросли потоки нелегалов, СОГГ обратилась за помощью к армии и полиции.

И-за напряженной обстановки гражданам Литвы не рекомендуют ездить в Беларусь – якобы белорусы могут обвинить в перевозке наркотиков, могут забрать паспорт, испортить его, могут задержать человека.

"О том, что не рекомендуется ездить в Беларусь, говорят не только пограничники, но и ДГБ, МИД, МВД <...>. Каждый, кто планирует ехать в Беларусь, должен серьезно оценить и принять решение, человек сам должен отвечать за принятое решение", – сказал на LNK Любаев.

По его словам, сейчас было бы сложно помочь необоснованно задержанному в Беларуси гражданину Литвы.

"Я думаю, государство предприняло бы все необходимое, чтобы помочь такому гражданину, но сейчас возможности ограничены. Ситуация в корне изменилась, вряд ли наши консульские работники смогут чем-либо помочь. У нас нет сотрудничества, которое раньше было с белорусскими пограничниками, было бы сложно оказать помощь такому человеку", – сказал Любаев.

Он назвал причины, по которым граждане Литвы ездят в Беларусь, и посоветовал не делать этого: "Большая часть тех, кто едет в Беларусь, говорят, что едут к родственникам, близким, знакомым, может, купить что-то".

"Я все же считаю, что сейчас наши граждане могут путешествовать по Европе, видимо, стоит обратить свой взгляд на Западную Европу, на демократические страны. А если по разным причинам – может, чтобы навестить знакомых, родных – решают ехать в Беларусь, надо все взвесить и ответственно принимать решение, надо понимать и знать, что возможны провокации, тогда человеку сложно будет оказать помощь, а может даже невозможно", – подчеркнул Любаев.

Всего с августа 2021 года, когда было принято решение не впускать нелегальных мигрантов, остановили почти 11 700 нелегалов.