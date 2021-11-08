"Деятельность Frontex в любом случае должна быть продлена, даже если завершится Операция быстрого реагирования на границе Литвы и Беларуси", – сказал глава пограничного ведомства журналистам в понедельник.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался и с руководством агентства: "Пока у нас нет окончательного решения, будет ли это продление Операции быстрого реагирования или это будет вновь организуемая совместная операция на литовско-белорусской границе".

Сотрудники Frontex прибыли в Литву летом. Из-за наплыва нелегальных мигрантов они помогают литовским пограничникам охранять границу с Беларусью.

Польские должностные лица в понедельник сообщили о сотнях мигрантов, приближающихся к их границе со стороны Беларуси.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что у них есть информация о том, что в находящихся в Литве лагерях нелегальных мигрантов могут быть организованы беспорядки. Туда стянуты дополнительные силы, специальная техника, идентифицированы возможные организаторы беспорядков и к ним применены превентивные меры.

Р. Любаевас не исключил, что действия мигрантов в Литве и на границе с Польшей могут быть скоординированными.

"Наши ведомства уже три недели назад начали готовиться к вероятным прорывам, как только появилась информация о подобных событиях у границе Польши и Беларуси. Мы согласовали наши действия с армией Литвы, с другими ведомствами - полицией, Службой общественной безопасности", – сказал глава СОГГЛ.

Он сообщил, что в понедельник началось размещение дополнительных сил на тех участках границы Литвы, где возможны прорывы мигрантов на территорию страны.

Как утверждает Р. Любаевас, польские должностные лица сообщают, что белорусские пограничники блокируют пункт погранконтроля, группы нелегальных мигрантов направляются к границе с Польшей.

Глава СОГГЛ отказался раскрыть, сколько дополнительных сил размещено у границы и где именно.

По его словам, на этих участках местами натянута концертина.

"Информацией о многочисленных группах нелегальных мигрантов у нашей границы мы не располагаем", – сказал Р. Любаевас.

По его словам, таких групп не заметили в Беларуси и прибывшие оттуда в Литву водители грузовых автомобилей.

"В таком случае, если будет иметь место прорыв и возникнет опасность для здоровья и жизни наших должностных лиц, в соответствии с литовским законодательством могут применяться спецсредства и оружие", – сказал он.

Польские должностные лица в понедельник сообщили, что на границе, на территории Беларуси находится большое скопление мигрантов, которые намерены "массово" прорваться через границу в Польшу.