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За последние сутки на границе с Беларусью развернули лишь одного мигранта. Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сказал, что такая резкая перемена беспокоит.
Глава СОГГ: резкое сокращение числа мигрантов на границе беспокоит – это может быть обман
© DELFI / Domantas Pipas

"Я бы очень хотел верить, что это естественный процесс, что ситуация на границе стабильная. (...) Но такая ситуация не может не беспокоить, когда за день поток сокращается до одного человека", – сказал глава пограничников.

По его словам, возможно, минский режим пытается создать обманчивое впечатление снижения потока в надежде на то, что литовские пограничники расслабятся.

"Каких-то особых данных у нас нет, но расслабляться нельзя, надо следить за ситуацией. Мы должны быть готовы к любому варианту", – сказал Любаев.

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По данным СОГГ, за минувшие сутки на границе с Беларусью развернули всего одного нелегала.

"Надо следить за ситуацией. Пока я реагировал бы сдержанно, не делал бы никаких выводов", – сказал глава СОГГ.

Он заметил, что в холодное время года потоки мигрантов сокращаются, но если иметь в виду, что против Литвы организована гибридная атака, что-либо прогнозировать сложно.

"Этой атакой управляют, она срежиссирована, поэтому влияние погодных условий тут минимальное", – сказал Любаев.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально пришло больше 4100 мигрантов.

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