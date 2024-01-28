Глава погранслужбы: после закрытия некоторых КПП выросли потоки въезжающих в Литву белорусов

"Мы проанализировали данные о въезжающих и после закрытия КПП видим, что потоки выезжающих в Беларусь граждан Литвы сократились, но в то же время выросли потоки граждан Беларуси, въезжающих в Литву и выезжающих из нее", – сказал Любаев.

Он объясняет это геополитической ситуацией в регионе. По мнению Любаева, это может быть связано с закрытием КПП на границе Польши и Беларуси.

"Наши граждане стали реже ездить в Беларусь, но все же еще ездит немало. Потоки сократились, в первую очередь, из-за ухудшения условий пересечения границы, людям приходится стоять в очередях. Может, действуют и призывы не ездить в Беларусь из-за определенных угроз для безопасности и здоровья. Мы сейчас не фиксируем больших очередей и роста потоков, возможно, так все и останется", – сказал глава СОГГ.

Он заверил, что закрытие КПП не представляет угрозы для безопасности, поскольку охрану границы позволяют обеспечить определенные технологии.