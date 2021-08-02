Глава СОГГ: погранзаставы почти исчерпали возможности по размещению нелегалов

"Все погранзаставы в настоящее время заполнены, пришлось и в субботу, и в воскресенье решать вопрос по размещению этих людей, видим, что пока возможности переместить нелегальных мигрантов из пограничных подразделений нет, удалось пока как-то решить, однако мы подошли к пределу наших возможностей", - заявил в понедельник радиостанции Lietuvos radijas Р. Любаевас.

Он также сообщил, что с полуночи до утра понедельника границу с Беларусью перешли еще 109 нелегальных мигрантов, а в воскресенье их было рекордное количество - 289 человек.

По данным прошедшей недели, на погранзаставах временно размещены около 2 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси. В прошлый четверг 380 человек было размещено на полигоне в Руднинкай, всего там планируется разместить 800 человек.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество выше в несколько раз, чем за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.