В понедельник во время визита на КПП в Лаворишкес министр сказала, что это региональное решение, его приняли страны Балтии и Польша.

"Как известно, идет жестокая война, ее организовала Россия против Украины. Мы видим, что Россия как государство непрогнозируема, агрессивна, 3/4 ее граждан поддерживают такие действия своей страны. Неприемлемо, чтобы поддерживающие войну россияне свободно путешествовали по миру, Литве, ЕС. Это аспекты, касающиеся безопасности, поскольку поддержка войны - угроза для безопасности нашей страны и ЕС", – пояснила министр.

По ее словам, будут впускать только тех россиян, которые отвечают следующим критериям: лица, приезжающие по гуманитарным причинам, борцы с кремлевским режимом, диссиденты, проезжающие через Литву транзитом, лица, осуществляющие международные перевозки, лица, у которых есть визы с длительным сроком действия или вид на жительство.

"Во всех остальных случаях пограничники каждый случай рассмотрят отдельно, и, оценив критерии, примут решение - впустить или нет", – сказала министр.

"Граждан России информировали, они должны оценить эти моменты и тогда решать - ехать или нет", – заметила Билотайте, сказав, что такой порядок будет действовать, пока действует режим ЧС. Точные сроки действия такого режима, пока не называют.

"Пока мы не видим признаков окончания войны. Пока Россия действует агрессивно, мы, видимо, должны будем принимать определенные решения", – сказала министр.

Она заметила, что сейчас решают вопрос, не принять ли такое же решение относительно белорусов.

"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", – заметила Билотайте.

Глава СОГГ, генерал Рустам Любаев представил статистику - с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 11 граждан России. Позже появились новые данные - к 16 часам в пересечении границы было отказано 18 гражданам РФ.

"Большинство из них пытались попасть в Литву через КПП Кибартай. Остальные пытались проехать через белорусско-литовскую границу", – сказал генерал.

По его словам, латышские коллеги утром сказали, что у них пока не было ни одного подобного случая.

"Если говорить о потоке граждан РФ, то, к примеру, в августе в сутки в среднем в Литву въезжали около 2500 человек. Большинство – 50% – ехали по схеме облегченного калининградского транзита. (…) Остальные в основном - водители тягачей", – пояснил Любаев.

Между тем латвийские пограничники сообщили, что не приняли ни одного решения о непропуске граждан России, а эстонские официальные лица сообщили, что не пропустили до десяти человек.

Польские пограничники не предоставили статистику.

Данные МВД показывают, что общий поток граждан России, следующих в Литву, сократился на две трети: всего в понедельник до 15 час. в Литву хотели въехать 708 человек, тогда как, например, в минувший понедельник, 12 сентября, за такое же время в страну следовал 2141 гражданин России, а неделю назад - 1968 человек.

После вступления в силу регионального решения о запрете въезда части граждан России, уже получивших визы, с понедельника в Литву будут допускать только лиц, соответствующих утвержденным правительством критериям: российских дипломатов, диссидентов, работников сферы автоперевозок, членов семей граждан Евросоюза, а также имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения россиян.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

Сотрудники СОГГЛ, отказывая во въезде на территорию Литвы не соответствующему критериям гражданину России, будут иметь право аннулировать или отозвать его визу.

В Литву пропускают только владельцев долгосрочных виз типа D, а обладатели визы типа C, которые ранее позволяли им находиться в Литве 90 дней в году, больше не могут пересечь границу.

Тем, кто хочет доказать, что их преследуют российские власти, необходимо представить повестку в суд, его определение или аналогичные документы из полиции, также подойдет информация, распространенная в публичном пространстве.

Он также сообщил, что должностные лица будут оценивать отношение каждого прибывающего лица к войне в Украине и "это также будет одним из аргументов" о допуске человека на территорию Литвы.

По его словам, проверка граждан РФ на КПП проходит в два этапа: сначала проверяют по Шенгенскому кодексу, а потом проверяют, входит ли человек в число исключений, о которых говорили выше.