Глава СОГГ Литвы: растет число беженцев из России и Беларуси

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Россия продолжает военную агрессию на территории Украины. В марте увеличилось количество россиян и белорусов, которые просят предоставить им убежище в Литве, однако массового въезда не фиксируется, сказал глава СОГГ Литвы Рустам Любаев.
Rustamas Liubajevas
Rustamas Liubajevas
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его данным, в январе убежище в Литве попросили 8 белорусов, в феврале - 9, а в марте - 35.

"Рост значительный, но абсолютные цифры не столь велики, чтобы можно было говорить о массовом прибытии граждан России и Беларуси в Литву", – сказал он в интервью LRT. По словам Любаева, большинство белорусов говорит, что бежит от режима Александра Лукашенко.

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"Большая часть белорусов декларирует, что бежит от режима Лукашенко, от репрессий, некоторые говорят, что участвуют в деятельности оппозиции. Таких людей было немало в прошлом и позапрошлом году. (...) Появились молодые люди, которые заявляют, что бегут от принудительной мобилизации, призыва в армию, поскольку не хотят участвовать в российской военной агрессии против Украины", – сказал глава СОГГ.

По его словам, были несколько заявок о предоставлении убежища со стороны граждан России, приехавших из Калининградской области.

"Были такие случаи, когда пассажиры транзитного поезда, граждане России, попросили убежище, были случаи, когда граждане России просили убежища на КПП у литовско-белорусской границы", – заметил Любаев.

Россия начала войну в Украине 24 февраля. Часть российских военных находится в Беларуси, украинцы говорят, что с белорусской территории также обстреливают украинские земли.

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