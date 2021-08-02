Глава СОГГ: добровольно возвращающихся домой мигрантов не будет много

Он сказал это в связи с намерениями Литвы ввести порядок, при котором пограничники и миграционные сотрудники смогут предлагать деньги мигрантам, желающим вернуться в страны происхождения.

"(...) если люди согласны добровольно вернуться в страну своего происхождения, такой вариант подлежит рассмотрению, и я считаю, что он поможет убедить людей выбирать этот путь", - сказал Р. Любаевас журналистам в понедельник.

"Но я хочу сказать, что таких лиц у нас немного. Кроме того, люди довольно часто меняют мнение", - добавил он.

По словам главы СОГГЛ, сейчас около десяти мигрантов изъявили желание добровольно вернуться в страну происхождения, но "с каждым днем это число очень сильно меняется".

В Литве думают ввести порядок, когда пограничники и сотрудники миграционных ведомств смогут предлагать деньги на карманные расходы и на авиабилет тем мигрантам, которые хотели бы вернуться в страну происхождения.

Этот порядок должен быть утвержден на следующей неделе распоряжением министра внутренних дел, говорит глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не ясны. Также не ясно, будут ли они выплачиваться из европейских или же из национальных средств.