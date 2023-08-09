Глава СОГГ: белорусские службы ставят задачи перед выезжающими в Литву

Со дня начала массовых репрессий в Беларуси прошло 3 года. Сегодня в Мядининкай состоялась пресс-конференция, посвященная событиям того времени.

"Сегодня мы еще раз хотим повторить, что каждый гражданин Литвы, который едет в Беларусь, должен серьезно оценить все риски и принять ответственное решение - ехать или не ехать в Беларусь", – сказал Любаевас.

Он представил статистические данные.

"Если говорит в целом о пересечении литовско-белорусской границы, то в первые 6 месяцев этого года через КПП в обоих направлениях проехали 2 млн. пассажиров. Если говорить конкретно о гражданах Беларуси, их было 830 000. Большинство из них уехали обратно – примерно столько же, сколько въехали. Что касается граждан Литвы, то за полгода в Беларусь выезжали 230 000 человек. В среднем в месяц в Беларусь выезжает 52 граждан Литвы", – сказал глава СОГГ.

Любаевас подчеркнул, что говорит обо всех группах граждан – включая тех, кто ездит по работе, кто управляет большегрузными машинами.