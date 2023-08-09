Глава СОГГ: белорусские службы ставят задачи перед выезжающими в Литву

Со дня начала массовых репрессий в Беларуси прошло 3 года. Сегодня в Мядининкай состоялась пресс-конференция, посвященная событиям того времени.
"Сегодня мы еще раз хотим повторить, что каждый гражданин Литвы, который едет в Беларусь, должен серьезно оценить все риски и принять ответственное решение - ехать или не ехать в Беларусь", – сказал Любаевас.
Он представил статистические данные.
"Если говорит в целом о пересечении литовско-белорусской границы, то в первые 6 месяцев этого года через КПП в обоих направлениях проехали 2 млн. пассажиров. Если говорить конкретно о гражданах Беларуси, их было 830 000. Большинство из них уехали обратно – примерно столько же, сколько въехали. Что касается граждан Литвы, то за полгода в Беларусь выезжали 230 000 человек. В среднем в месяц в Беларусь выезжает 52 граждан Литвы", – сказал глава СОГГ.
Любаевас подчеркнул, что говорит обо всех группах граждан – включая тех, кто ездит по работе, кто управляет большегрузными машинами.
"На сайте Белорусского пограничного комитета сообщается, что в этом году по так называемому безвизовому режиму в Беларусь ездили 170 000 граждан Литвы. Напомню, что этот режим действует с апреля прошлого года, он продлен до конца этого года", – сказал генерал.
По его словам, возможность без виз ездить в Беларусь была предоставлена не только литовцам, но и жителям Латвии и Польши.
"Если оценивать общую статистику, которая представлена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, то за весь период с апреля 2022 года в Беларусь ездили больше 400 000 граждан Литвы", – сказал глава СОГГ.
Любаевас подчеркнул, что белорусские пограничники проверяют документы въезжающих.
"Очень часто проверки проводят сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ). Проверяют и смартфоны въезжающих, род занятий, активность в социальных сетях. Это касается и граждан Литвы и граждан Беларуси, которые едут в Литву. У нас есть информация о вербуемых гражданах Литвы и о том, что граждан Беларуси, которые едут в Литву, просят фотографировать определенные места и объекты, фиксировать движение военных частей в Литве", – сказал генерал.