Глава СОГГ: белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Литвы

"За последнюю неделю мы заметили рост потоков нелегальной миграции у границы с Беларусью. Теперь мы уже можем констатировать, что правоохранительные ведомства Беларуси начали переправлять нелегальных мигрантов, которые были не допущены на территорию Польши, к границе с Литвой. Проводится выталкивание этих нелегальных мигрантов на территорию Литвы", - сообщил в среду глава пограничной службы Литвы.
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