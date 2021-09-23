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Поскольку в Литве растет число случаев заболевания COVID–19, государство может отказаться от компенсации тестов для тех работников, которые решили не прививаться, но должны регулярно тестироваться, за них придется платить работодателям или самим работникам, сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Глава Соцмина: рассматривают отмену компенсаций на обязательное тестирование на COVID-19
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если ситуация не меняется и темпы вакцинации не ускоряются, а непривитых работников в определенных сферах будет немало, то не должны ли расходы на тестирование брать на себя работники или работодатели", – сказала министр в интервью на Žinių radijаs.

Сейчас тесты компенсирует государство. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду также сказала, что рассматривается возможность передачи оплаты тестов работодателям.

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"Видимо, придется вернуться к вопросу, сколько бюджету, т.е. налогоплательщикам, еще оплачивать тесты, и какая ответственность должна быть у работодателей", – сказала в минувшую среду Шимоните.

По правилам, с середины сентября в обязательном порядке каждые 7-10 дней должны тестироваться работники производственных предприятий, если эти люди не были привиты.

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