"Если ситуация не меняется и темпы вакцинации не ускоряются, а непривитых работников в определенных сферах будет немало, то не должны ли расходы на тестирование брать на себя работники или работодатели", – сказала министр в интервью на Žinių radijаs.
Сейчас тесты компенсирует государство. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду также сказала, что рассматривается возможность передачи оплаты тестов работодателям.
"Видимо, придется вернуться к вопросу, сколько бюджету, т.е. налогоплательщикам, еще оплачивать тесты, и какая ответственность должна быть у работодателей", – сказала в минувшую среду Шимоните.
По правилам, с середины сентября в обязательном порядке каждые 7-10 дней должны тестироваться работники производственных предприятий, если эти люди не были привиты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ситуация в Литве ухудшается с каждым днем: исключение – всего несколько муниципалитетов (2)
Во вторник, 21 сентября, вся Литва перешла в черную зону...
В Вильнюсе для жителей проведут консультации по выбору независимого поставщика электроэнергии (18)
В Литве проводят либерализацию поставок...
Окончательное решение суда: "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет (63)
Зародившаяся 17 лет назад идея построить в Вильнюсе...
Коронавирус в Литве: 1486 новых случаев и 15 смертей (12)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1486 новых...
Глава Соцмина: рассматривают отмену компенсаций на обязательное тестирование на COVID-19 (4)
Поскольку в Литве растет число случаев заболевания...