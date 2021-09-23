Глава Соцмина: рассматривают отмену компенсаций на обязательное тестирование на COVID-19

"Если ситуация не меняется и темпы вакцинации не ускоряются, а непривитых работников в определенных сферах будет немало, то не должны ли расходы на тестирование брать на себя работники или работодатели", – сказала министр в интервью на Žinių radijаs.

Сейчас тесты компенсирует государство. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду также сказала, что рассматривается возможность передачи оплаты тестов работодателям.

"Видимо, придется вернуться к вопросу, сколько бюджету, т.е. налогоплательщикам, еще оплачивать тесты, и какая ответственность должна быть у работодателей", – сказала в минувшую среду Шимоните.

По правилам, с середины сентября в обязательном порядке каждые 7-10 дней должны тестироваться работники производственных предприятий, если эти люди не были привиты.