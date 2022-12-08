Глава Соцмина Литвы надеется, что бастующие работники VVT и руководство компании найдут компромисс

"Я убеждена, что забастовка небеспочвенная. Работники поднимают серьезные и важные вопросы", – сказала в четверг в парламента Навицкене, отвечая на вопрос, оценивают ли подчиненные министерству ведомства условия работы в VVT.
"Или вы просто следите за ситуацией и ждете, что скажет суд, рассматривающий иск работодателя", – спросили у Навицкене.
Министр ответила, что надеется на то, что переговоры дадут желаемый результат, и работодатели учтут требования работников. Однако она сказала, что кое в чем уступить должны и работники.
"Прислушаться должны обе стороны. Забастовка - крайняя мера решения определенных разногласий", – сказала Навицкене.
Вильнюсские водители автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом относительно системы оплаты труда. В первые дни больше половины автобусов не выезжали на улицы столицы.
Пока в переговорах нет прогресса, забастовка продолжается и в четверг, но обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.
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