"Мы стараемся позаботиться о правах детей нелегальных мигрантов, которые находятся на территории Литвы. (...) Я надеюсь, что, самое позднее, с 1 сентября они смогут начать посещать школы. Их будут сопровождать. Мы работаем в этом направлении", – сказала Навицкене в интервью на Žinių radijаs.

Она заверила, что все дети нелегальных мигрантов живут в лагерях, которые координирует Соцмин. Если встречаются исключения, проблему стараются решить.

"Были случаи, когда дети оставались в других лагерях, но сейчас из 1152 мигрантов 529 детей живут в наших лагерях. Это большая часть детей", – сказала она, заметив, что детям предоставляют возможность учиться и заниматься внеклассной деятельностью.

Напомним, что нелегальные мигранты размещены в Рукле, Пабраде, Медининкай, Кибартай и Вильнюсе. Они живут в отапливаемых помещениях и в модульных домиках.

С начала марта планируется отправить детей нелегальных мигрантов в литовские детские сады.