Глава Соцмина Литвы: минимальная зарплата в стране в следующем году может быть больше 1000 евро

"Рассуждения верные, минимальная зарплата должна расти, как об этом договорились социальные партнеры. Эти дискуссии проходят и будут продолжены до утверждения окончательных цифр, однако минимальная зарплата должна быть выше уровня нищеты, ее рост должен быть более значительным", – сказала 2 мая в интервью Žinių radijas Навицкене.

"Мы можем надеяться, (что в следующем году минимальная зарплата будет выше 1000 евро). Конечно, это окончательно должно утвердить правительство, об этом еще должны договориться социальные партнеры. Какой будет экономическая ситуация в конце переговоров, пока неизвестно, но формула позволит это сделать", – заметила министр.