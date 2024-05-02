2024.05.02 11:05

Глава Соцмина Литвы: минимальная зарплата в стране в следующем году может быть больше 1000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что в 2025 году минимальная зарплата в Литве должна превысить 1000 евро. Однако, по ее словам, этот вопрос еще обсуждают, решение должны принять социальные партнеры, а потом его утвердит правительство.

"Рассуждения верные, минимальная зарплата должна расти, как об этом договорились социальные партнеры. Эти дискуссии проходят и будут продолжены до утверждения окончательных цифр, однако минимальная зарплата должна быть выше уровня нищеты, ее рост должен быть более значительным", – сказала 2 мая в интервью Žinių radijas Навицкене.

"Мы можем надеяться, (что в следующем году минимальная зарплата будет выше 1000 евро). Конечно, это окончательно должно утвердить правительство, об этом еще должны договориться социальные партнеры. Какой будет экономическая ситуация в конце переговоров, пока неизвестно, но формула позволит это сделать", – заметила министр.

Напомним, что в 2024 году минимальная зарплата увеличилась до 924евро "на бумаге", а необлагаемый налогами размер (ННР) – до 747 евро. Минимальная зарплата "на руки" в Литве выросла на 75,22 евро и составляет 708,4 евро.

В проекте налоговой реформы правительства, переданном сейму, сказано, что к 2028 году минималка должна сравняться с ННР. В 2028 г. минимальная зарплата должна составлять почти 1200 евро.

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