Министр обратила внимание на то, что в таком случае беженцев придется поселять в школах, в неиспользуемых помещениях медицинских учреждений и т.д.
"Сейчас центр приема беженцев - это то ведомство, которое будет заботиться о людях, если они будут приезжать в холодное время года", – сказала LRT Навицкене.
Однако, по ее словам, если поток беженцев из Украины увеличится, то такие хорошие условия как сейчас, предоставить им не смогут.
"Люди жили в семьях, мы могли поселить людей ближе к месту работы, ближе к детским садам и школам, при том, сколько у нас сейчас беженцев, я думаю, им предоставлены достаточно качественные условия. Поэтому сейчас если число беженцев осенью увеличится, то места для жизни уже не будут такими удобными, это могут быть школы, закрытые медучреждения", – пояснила она.
Навицкене сказала, что в таких учреждениях можно будет поселить около 25 000 беженцев.
"Мы сейчас проводим инвентаризацию, ездим по муниципалитетам, смотрим, как эти здания можно отапливать, смотрим, сколько дополнительных вещей можем предоставить - кроватей, пледов, чтобы знать, если потребуется. Но это уже не будет такое удобное жилье, это будет теплый кров, теплая кровать, горячая еда, это мы сможем предоставить, если на зиму в Литву приедет много беженцев", – заметила министр.
"Я верю, что, сплотившись, мы можем помочь людям, но вряд ли это можно будет назвать качественной интеграцией, скорее это будет кратковременный приют, чтобы у людей была крыша над головой", – продолжила она.
Напомним, что неправительственные организации напоминают, что из-за разрушенных в Украине коммуникаций, системы отопления, водопровода и т.д. в холодное время года может увеличиться поток беженцев из Украины.
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