"Служба занятости вместе с предпринимателями, предлагающими работу, работает с этими людьми во всех муниципалитетах. Конечно, в каждом случае решается вопрос детей, чтобы было кому о них позаботиться, когда родители на работе, ищут школы, детские сады и т.д.", – сказала Навицкене.

"Мы тесно сотрудничаем с Министерством образования, науки и спорта, поскольку все эти обстоятельства определят, сможет ли человек интегрироваться в рынок труда, а желания мы видим немало", – прибавила министр.

Она отклонила критику бизнеса в связи с бюрократическими препятствиями на пути трудоустройства украинцев.

По словам Навицкене, много препятствий уже устранили, не надо ждать получения статуса, человек зарегистрировался и может сразу идти работать.

"Бюрократических задержек, мне кажется, остается все меньше. Если есть какие-то специфические моменты, то мы можем их обсуждать, но сейчас нет ни языковых требований к этой группе людей, ни каких-то других бюрократических требований, мне кажется", – сказала Навицкене.