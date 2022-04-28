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Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий призывает верующих принять участие в большом Крестном ходе и молебне за единство Церкви и остановку войны в Украине.
Глава РПЦ в Литве приглашает на ход за единство Церкви и конец войны
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Как сообщила в четверг канцелярия Виленско-Литовской православной епархии, ход начнется в субботу в 12.30 у Свято-Духова монастыря (ул.Аушрос Варту, 10) и направится к Пречистенскому кафедральному собору ( ул. Майронё, 14), где пройдет молебен за единство Церкви, а также за прекращение братоубийственной брани в Украине. Ход состоится 30 апреля, он приурочен к Дню памяти Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

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Крестный ход проводится на фоне отмечаемого в последнее время раскола литовских православных из-за позиции Церкви в отношении войны в Украине.

Митрополит Иннокентий отстранил от служения трех православных священников — Виталия Моцкаса, Гинтараса Юргиса Сунгайлу и Виталиса Даупараса, которые недавно критиковали российское вторжение в Украину и поддержку этих действий со стороны Русской православной церкви.

Часть литовского православного духовенства решила обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой стать частью этой митрополии.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий отмечает, что Православная Церковь в Литве переживает трудные времена и нуждается в поддержке всех верных.

"Сегодня на нашу Церковь обрушился шквал несправедливых обвинений, ее пытаются дискредитировать и расколоть. К сожалению, зачинщиками этого стали наши братья-священники, которые уже перестали скрывать, что их цель - создание в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата", - завил митрополит Иннокентий, пригласив всех, кого заботит судьба Православной Церкви в Литве, принять участие в субботнем Крестном ходе.

В сообщении также отмечается, что «для участников торжества будет организовано угощение, также на месте можно будет подписаться под обращением мирян в поддержку Православной Церкви Литвы».

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и всея Руси.

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