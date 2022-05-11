Глава РПЦ в Литве передал в Церковный суд дело священника, выступившего за выход из Московского Патриархата

Суд примет решение об отмене священнического сана для священнослужителя, сообщили в Литовской православной церкви.

Во вторник были приостановлены обязанности священнослужителя Сунгайлы и еще четырех священников - Виталиюса Моцкуса, Владимира Селявко, Георгия Ананьева и Виталиса Даупараса.

Как сообщила Церковь, это было сделано "за нарушение клятвы и неуважение" и за другие действия, противоречащие канонам.

Эти священники критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью.

По словам священнослужителей, именно поэтому они навлекли на себя санкции со стороны Церкви, но литовские православные лидеры это отрицают.

Как заявил BNS Сунгайла, действия церкви являются "продолжением репрессий в ответ на критику в адрес патриарха Кирилла".

"Пытаются заставить нас замолчать. (...) И то, что они делают, делают с процессуальными нарушениями. Мне сегодня прислали приказ по электронной почте, но в нем не сказано, какие каноны я нарушил", — сказал он.

По словам священника, духовенство будет жаловаться Константинопольскому патриарху на приостановление полномочий, поскольку "патриарх Московский является одной из сторон конфликта с ним".

Он также говорит, что будет консультироваться с Константинопольским Патриархатом по поводу передачи его дела в Церковный суд.

"Если скажут, что стоит защищаться - я буду защищаться", — сказал Сунгайла.

Некоторые священнослужители обращались к Константинопольскому патриарху с просьбой перейти в ведение этой митрополии.

Православная церковь Литвы — одна из девяти традиционных религиозных общин страны. Она обладает титулом митрополии и относится к Патриархату Московскому и всея Руси.