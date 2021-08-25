"Мы рискуем тем, что обязанность заботиться о безопасности на рабочем месте с плеч работодателя переложат на плечи работников. Постепенно такой порочный прецедент может привести к ухудшению стандартов безопасности труда, учащению опасных инцидентов на рабочих местах", – подчеркнула председатель конфедерации Инга Ругинене.
Тестирование непривитых работников на COVID-19 относится к порядку проверки здоровья. Этот порядок описан в трех национальных законах – Трудовом кодексе, законе о безопасности и здоровье работников и законе о профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями.
Несмотря на то, что от работников могут в обязательном порядке требовать проверить здоровье, в данном случае сдать тест на COVID-19, организовать процесс и оплатить услуги должен работодатель, а не работник. Кроме того, время проверки должно входить в рабочее время.
"В проекте предлагают два пути: если работник не привит, его либо отстраняют, либо он прививается за свой счет. На первый взгляд это звучит логично, но тут кроется большая опасность, – сказала Ругинене. – Во-первых, ответственность с работодателя перекладывается на работника, это опасный прецедент. Сейчас речь идет о COVID-19, но где гарантия, что после принятия этого решения, не перейдем к похожим дилеммам?
Это может открыть ящик Пандоры и снизить безопасность на рабочем месте в будущем. Во-вторых, "сломают" саму схему, начнется хаос. Все законы взаимосвязаны. Сейчас не время для экспериментов".
Профсоюзы хотят, чтобы в законе было ясно сказано, что за порядок будет отвечать работодатель. Сейчас профсоюзам сообщают, что работодатели требуют тестироваться за свой счет и требуют тестироваться не в рабочее время.
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