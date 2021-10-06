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С 1 декабря за обязательные тесты на ковид работники в Литве должны будут платить из своего кармана. Такое решение приняло правительство и передало проект в парламент. Представитель профсоюзов считает, что это принудительная вакцинация жителей, а в некоторых секторах часть работников уйдет.
Inga Ruginienė
Inga Ruginienė
© DELFI / Domantas Pipas

Глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене такую инициативу правительства оценила отрицательно.

"Я уже не раз говорила, что все меры правительства направлены на то, чтобы насильно привить людей, и такое решение означает лишь одно - принудительную вакцинацию, которая только увеличит напряжение. Мне интересно, каковы причины такого решения, зачем надо было принимать такие жесткие меры. Врачи, учителя, социальные работники, они привиты на 90%, на производственных предприятиях уровень иммунизации тоже высокий. Кто же те люди, которые не прививаются, почему из-за них должны страдать все?

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Тест стоит 70 евро, все понимают, что работник не сможет за него платить и это иначе как принудительной вакцинацией не назовешь, поскольку у людей нет выбора", – сказала она, прибавив, что это насилие.

Ругинене прогнозирует два исхода.

"Мы прогнозируем два варианта. Первый - принудительный путь увеличит недоверие к любым мерам защиты, поскольку они направлены не на защиту, а на принудительную вакцинацию. Второй - некоторые работники, скорее всего, решат уйти с работы", – сказала она.

Чтобы этот закон был принят, его должен утвердить парламент. Правительство передало этот закон в парламент для спешного рассмотрения.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас поддержал решение правительства об обязательном тестировании за счет работников.

Он сказал, что уже говорил с премьер-министром Ингридой Шимоните о том, что если государство оплачивает тестирование, то люди не заинтересованы в вакцинации. А это значит, что иммунитет в обществе в скором времени не будет достигнут.

"Я однозначно поддерживают эту идею и рад, что наконец-то принято хорошее решение. Я думаю, что не уволится много работников. Думаю, это побудит прививаться тех, кто не прививается из-за моды", – sakсказал Арлаускас.

По его словам, работодатели могут оплачивать тесты лишь в исключительных случаях, когда речь идет о высококвалифицированных работниках.

"Если человек приносит компании большую прибыль, то она не захочет его потерять. Никакого хаоса не будет", – заметил Арлаускас.

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