По словам Ругинене, часть привитых как минимум один день чувствует себя хуже.
"После вакцинации на следующий день работник хуже справляется со своими функциями. Мы не говорим о легкой работе, речь идет о производстве, где надо стоять у танка, физически работать с температурой 38 вряд ли получится", – сказала она в передаче "День на Delfi".
"Это предложение связано с тем, что дайте, дорогие работодатели, прийти в себя, хоть один день после прививки, чтобы человек пришел в себя", – прибавила она, заметив, что это на пользу самим работодателям.
"Во-первых, человеку трудно попасть к врачу, а если он к нему попадет, то возьмет не один выходной, а 2-3. Этого хочет работодатель? Другой момент – за первые два дня итак платят работодатели, так что дополнительных расходов не будет", – заметила она.
Арлаускас считает, что выходной после прививки не побудит людей прививаться.
"Я встречался с инициаторами. Я задал простой вопрос: ваша цель – блеснуть на политической арене или мотивировать людей?", – сказал он. По словам Арлаускаса, больше людей можно привить, если прививать на предприятии. Он перед передачей опросил работников 6-7 предприятий, это мнение подтвердили работники.
Ругинене сказала, что многие компании тестируют работников и прививают у себя. А в последнее время, по ее словам, работники жалуются, что их принуждают прививаться, запугивают, отстраняют от работы.
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