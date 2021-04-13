По словам Ругинене, часть привитых как минимум один день чувствует себя хуже.

"После вакцинации на следующий день работник хуже справляется со своими функциями. Мы не говорим о легкой работе, речь идет о производстве, где надо стоять у танка, физически работать с температурой 38 вряд ли получится", – сказала она в передаче "День на Delfi".

"Это предложение связано с тем, что дайте, дорогие работодатели, прийти в себя, хоть один день после прививки, чтобы человек пришел в себя", – прибавила она, заметив, что это на пользу самим работодателям.

"Во-первых, человеку трудно попасть к врачу, а если он к нему попадет, то возьмет не один выходной, а 2-3. Этого хочет работодатель? Другой момент – за первые два дня итак платят работодатели, так что дополнительных расходов не будет", – заметила она.

Арлаускас считает, что выходной после прививки не побудит людей прививаться.

"Я встречался с инициаторами. Я задал простой вопрос: ваша цель – блеснуть на политической арене или мотивировать людей?", – сказал он. По словам Арлаускаса, больше людей можно привить, если прививать на предприятии. Он перед передачей опросил работников 6-7 предприятий, это мнение подтвердили работники.

Ругинене сказала, что многие компании тестируют работников и прививают у себя. А в последнее время, по ее словам, работники жалуются, что их принуждают прививаться, запугивают, отстраняют от работы.