Глава профсоюза: в предупредительной забастовке примут участие около 5000 учителей

"228 образовательных учреждений, около 5 тыс. учителей примут участие в предупредительной забастовке", – сказал А. Навицкас агентству Elta.
По его словам, в предупредительной забастовке примут участие педагоги не только общеобразовательных, но и дошкольных учреждений.
"Есть и детские сады, поэтому и говорю, что образовательные учреждения", – уточнил А. Навицкас.
Как заявил во вторник председатель профсоюза работников образования, учителя будут бастовать в течение первых двух уроков.
"Забастовка состоится утром с 8 до 10 часов – не будут проводиться два урока. Забастовка – это когда не выполняется работа, поэтому, может кто-то подольше поспит дома, а кто-то соберется и попьет кофе – в свободной форме", – сказал А. Навицкас.
По словам министра образования, науки и спорта Г. Якштаса, предупредительная забастовка, которая состоится в пятницу, организована на законных основаниях.