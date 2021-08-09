Глава профсоюза пограничников: это вопрос времени, когда мигранты начнут штурм

"Я не знаю, какой фактор сейчас опаснее. Мы с беспокойством следим за тем, сколько мигрантов вернули в Беларусь. Мы понимаем, что эти люди никуда не исчезают. Они остаются там, группируются, это лишь вопрос времени, когда эти группы попробуют ворваться к нам или штурмовать наших пограничников", – сказал в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas Амелинас.
Ин надеется, что у руководства есть план Б, и оно к этому готовится, как в плане мощностей, так и средств. По его словам, все должны знать, как и в какой ситуации действовать.
"Сейчас то, что я слышу - пограничники не знают, как им себя вести в той или иной ситуации и принесет ли это пользу. Если нет, то к нам придут большие группы, тогда возникнет вопрос, кто обеспечит им места расселения", – сказал Амелинас.
Он признал, что решение о возвращении мигрантов приносит результаты.
"Мы трое суток следим за ситуацией, она радует. Множество мигрантов вернули, мы этому рады. Но вы верно отметили, это бомба замедленного действия", – продолжил он.
По его словам, самая большая забота сейчас - безопасность пограничников.
"Нам пограничники сообщают, что иногда бывает так, что количество мигрантов и их личности вызывают немало хлопот. Одно дело - семьи. Они обычно не столь агрессивны, они с детьми, это женщины, это одно дело, с ними все проще. Если же это мужчины 35-40 лет и их много, а на границе стоят два пограничника, то тут мы уже реагируем, говорим с командующими заставами, просим увеличить количество патрульных. Может быть, к ним отправляют добровольцев или стрелков, сотрудников СОБ", – сказал Амелинас.
По словам собеседника, сейчас самая горячая точка в Литве - Варенская застава.
"Не могу выделить 1-2 заставы. Все заставы в Варене, (…) там много мигрантов, их число большое", – сказал он.
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