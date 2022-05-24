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Глава Литовской православной церкви просит о встрече с премьер-министром Ингридой Шимоните.
Глава православной Церкви Литвы просит о встрече с премьер-министром: нужен открытый и честный диалог
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В распространенном во вторник заявлении предстоятель Православной Церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий подчеркнул, что "абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной Церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского Патриархата и не помышляют о переходе в другие автокефальные Церкви", а также выразил надежду на обсуждение этих вопросов с премьер-министром.

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"Нужен открытый и честный диалог. Я направил личное письмо премьер-министру, госпоже Ингриде Шимоните с предложением о встрече. Надеюсь, это предложение будет принято, и мы сможем обсудить создавшуюся ситуацию. Это было бы в интересах всего литовского общества", - заявил митрополит.

Глава Литовской Православной Церкви Иннокентий ранее отстранил от обязанностей нескольких православных священников, когда они выступили за выход из Московского Патриархата и решили обратиться к Константинопольскому Патриарху с просьбой войти в состав последней митрополии.

Эти священники ранее критиковали вторжение России в Украину, а также поддержку этих действий Русской православной церковью. Они утверждают, что с ними расправляются за инакомыслие. Лидеры литовских православных отрицают это и говорят, что сама Литовская православная Церковь осудила действия России, а священники занимаются расколом общины, нарушили обет и прочие каноны.

На прошлой неделе посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис передал письмо Шимоните Патриарху Константинопольскому Варфоломею I, в котором она выразила поддержку со стороны правительства Литвы стремлению части православных отделиться от Москвы.

Премьер-министр заявила журналистам во вторник, что некоторым верующим, осуждающим действия России в Украине, "теперь может быть сложно исповедовать свою веру без некоторого компромисса со своими убеждениями". Шимоните также подчеркнула, что все решения должны приниматься религиозными общинами без вмешательства правительства.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. У нее есть статус митрополии, принадлежащей Патриархату Московскому и всея Руси.

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