"Я понимаю, что ограничения кому-то могут казаться избыточными. Но надо понимать, что посиделки в кафе, мы видели это во время прошлого карантина - не самое безопасное времяпрепровождение", – сказала она.

Шимоните отметила, что открытие кафе и заведений общепита с учетом поведения жителей своевременное.

"Мы видим реальность, видим, что люди устроили кафе у здания правительства и сидят там, купив еду в кафе навынос. Конечно, они могли бы съесть купленное за столиком на улице", – сказала премьер.

"Но еще раз подчеркиваю - ситуация не такая хорошая, чтобы можно было говорить о работе без каких-либо требований, так давайте с чего-то начнем", – прибавила она.