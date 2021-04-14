"Я понимаю, что ограничения кому-то могут казаться избыточными. Но надо понимать, что посиделки в кафе, мы видели это во время прошлого карантина - не самое безопасное времяпрепровождение", – сказала она.
Шимоните отметила, что открытие кафе и заведений общепита с учетом поведения жителей своевременное.
"Мы видим реальность, видим, что люди устроили кафе у здания правительства и сидят там, купив еду в кафе навынос. Конечно, они могли бы съесть купленное за столиком на улице", – сказала премьер.
"Но еще раз подчеркиваю - ситуация не такая хорошая, чтобы можно было говорить о работе без каких-либо требований, так давайте с чего-то начнем", – прибавила она.
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