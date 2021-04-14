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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ответила на критику в связи с ограничением времени работы уличных кафе с 7 до 21 ч. и напомнила, что эпидемиологическая ситуация в стране слишком напряженная, для того, чтобы открывать разные виды деятельности без каких-либо ограничений.
Kaune atidarytos lauko kavinės
Kaune atidarytos lauko kavinės
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

"Я понимаю, что ограничения кому-то могут казаться избыточными. Но надо понимать, что посиделки в кафе, мы видели это во время прошлого карантина - не самое безопасное времяпрепровождение", – сказала она.

Шимоните отметила, что открытие кафе и заведений общепита с учетом поведения жителей своевременное.

"Мы видим реальность, видим, что люди устроили кафе у здания правительства и сидят там, купив еду в кафе навынос. Конечно, они могли бы съесть купленное за столиком на улице", – сказала премьер.

"Но еще раз подчеркиваю - ситуация не такая хорошая, чтобы можно было говорить о работе без каких-либо требований, так давайте с чего-то начнем", – прибавила она.

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