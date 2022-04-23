Глава помогающей Украине организации Blue/Yellow: странно, что самая большая проблема - в Польше

"У нас есть одно очень большое преимущество — большой резерв. Сейчас у нас на счету 5 миллионов евро, поэтому мы можем не задумываясь покупать что-то, передавать, отвозить. Мы только что отправили микроавтобус за пару тысяч евро где-то, но это, без сомнения, будет долго, скучно, тяжело, больно. Например, один из наших товарищей вчера погиб, наехал на мину в Чернобыле. Скончался на месте", - сказал глава организации.

По словам Охмана, в последнее время организация привозит в Украину много тепловизоров и жилетов.

"Мы передали в Украину все жилеты, которые у нас были, но сейчас получим новую партию и доставим. Еще просят искателей, потому в местах, откуда русские ушли, например, под Киевом, много мин. Сегодня мы передали тридцать искателей мин — они доходят до мест, где они действительно нужны", — пояснил глава Blue/Yellow.

Он приветствовал готовность как отдельных лиц, так и компаний жертвовать средства.

"Сегодня, например, пришел представитель одной компании и пожертвовал 15 тысяч евро от компании. Также дарят автомобили. Конечно, в начале было больше, был нереальный пик, сейчас темпы немного снизились, но мы просто продолжаем побуждать людей вносить свой вклад, жертвовать средства разными способами. Наш короткий номер 1482 — туда звонит очень много людей", — сказал Охман.

По его словам, рассматривается возможность расширения деятельности на Латвию, Эстонию и Скандинавию. Глава организации сообщил, что литовцы уже пожертвовали Blue/Yellow более 25 миллионов евро.

"Мы уже передали более 100 дронов — они работают каждый день, спасают жизни и в то же время дают возможность защищаться", — сказал Охман LNK.

Jonas Ohmanas (asm. archyvo nuotr.)

Он отмечает, что у организации есть своя сеть людей, которые передают информацию о ситуации на фронте - в Мариуполе, по словам Охмана, еще не все потеряно.

"Только один человек оттуда звонил - да, окружены, но настроение у них относительно хорошее. Боевой дух сохраняется, мы его проверяем по всей Украине", — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что украинцы чувствуют поддержку литовцев как вещами, так и материальном плане.

"Самая большая проблема в Польше — меняют правила, просят всевозможные документы, хотят проверять через министерство, не обязательно обороны — это отнимает очень много времени", — сказал Охман.

По его словам, об этом заботятся люди, работающие в организации.

"Наш, интерес Литвы, состоит в том, чтобы там все хорошо закончилось — нам что-то может нравиться, не нравится, но мы должны быть, мы должны победить и на уровне гражданского общества, и на уровню власти. Вчера я провел один час с премьер-министром Ингридой Шимоните, мы говорили об этом, наши мнения совпадают - мы пытаемся найти общий язык, и у нас это получается", - добавил Охман.